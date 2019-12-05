Россиянам захотели дать возможность купить любые лекарства

У российских властей не было цели убрать лекарства иностранного производства из аптек. Об этом премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа также доступна на YouTube-канале и в официальном сообществе правительства России «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

«В аптеке должно быть все что угодно. Нужно стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, чтобы был ассортимент», — сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что государственное регулирование цен на лекарства следует упростить и сделать более гибким.

Ранее в ходе интервью Медведев заявил, что первичное звено здравоохранения в России находится в удручающем состоянии. По его словам, в небольших населенных пунктах России ситуация «очень сложная». «В сараях лечить людей невозможно», — сказал премьер.

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