Глава МОК объяснила решение снять санкции с России

Глава МОК Ковентри заявила, что важно вернуть россиянам возможность соревноваться

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила решение снять санкции с российских спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

Ковентри заявила, что важно вернуть российским спортсменам возможность участвовать в соревнованиях, не заставляя атлетов отвечать за политические действия своих государств. Глава МОК подчеркнула, что Олимпийское движение стремится обеспечить равный доступ к Играм для всех участников.

В то же время Ковентри ясно заявила, что МОК не одобряет агрессию и военные действия в мире и будет продолжать дистанцироваться от насилия. Эта позиция остается неизменной, при этом баланс между политической позицией и правами спортсменов остается ключевым принципом организации.

МОК ожидает, что международные федерации учтут рекомендации комитета при рассмотрении снятия ограничений с российских спортсменов и применят их в своих решениях.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) временно восстановлен в правах.