Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Леус: В выходные в Москве ожидаются дождь и 25-градусное тепло

В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, в Москве ожидаются дождь и 25-градусное тепло. О погоде в предстоящие выходные рассказал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова передает РИА Новости.

По словам синоптика, воздух в столице прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия. «В регионе вновь прошумят грозовые дожди, а температура немного понизится, но пока останется в рамках климатической нормы», — уточнил Леус.

В воскресенье, 12 июля, регион попадет под влияние нового циклона — он выйдет с юга в районы Средней Волги. На этом фоне возможны дожди и снижение температуры до плюс 22-24 градусов.

«В первый день новой недели вновь не обойдется без дождей, а дневной максимум ожидается в пределах плюс 21 — плюс 23 градусов», — заключил метеоролог.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что жара вернется в Москву в пятницу, 10 июля. В этот день воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов Цельсия.