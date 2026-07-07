В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

Песков: Россия применит ядерное оружие, только если ее существованию будет угроза

Россия применит ядерное оружие, только если ее существованию будет что-то угрожать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит приводит Weltwoche.

Представитель Кремля также заявил, что Россия может достигнуть целей специальной военной операции (СВО) без применения ядерного оружия.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил назвал применение ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности. Он также говорил о том, что, учитывая уровень напряженности в мире, ядерная триада должна оставаться надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам стран Европейского союза.