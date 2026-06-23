В России пригрозили ядерным ударом по столицам ЕС при угрозе Калининграду

Депутат Колесник: Ядерный удар — единственный способ защитить Калининградскую область

Единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации является нанесение ядерного удара по столицам стран Европейского союза (ЕС), заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что других вариантов из-за геополитического положения региона просто нет.

«Вот у нас Калининградская область. Не дай Бог, вот вокруг нее там будет зона напряженности. У нас только один вариант защитить Калининградскую область — это ядерный удар по столицам Европейского союза. Других вариантов просто нет, исходя из геополитического положения Калининградской области. Если пойдет масса беспилотников, то вынуждены будут для начала нанести удар тактическим ядерным оружием. Вариантов просто нет других», — сказал Колесник.

По словам парламентария, в случае применения тактического ядерного оружия переход к стратегическому займет не часы, а минуты. Депутат также напомнил, что президент России Владимир Путин уже озвучивал позицию по защите региона.

«От применения тактического оружия до применения стратегического, я скажу, там даже не полшага, а буквально минуты, даже уже не часы. Если это произойдет, это все должны знать обязательно. Они нам не оставляют никаких вариантов, чтобы не применить ядерное оружие. В Калининградской области уже вопрос решен, его озвучил президент, он четко сказал: всеми видами оружия обрушимся на противника, если будет косой взгляд в сторону Калининградской области», — добавил Колесник.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО «показать русским», что силы альянса способны прорваться в Калининградскую область. По его словам, у НАТО есть средства, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев заявил, что Литва в случае нападения на Калининградскую область лишится мирной жизни.