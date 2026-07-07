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18:47, 7 июля 2026Наука и техника

Названа удивительная причина повышенного риска деменции

Nutrients: Потеря зубов и ухудшение жевательной функции повышают риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bachkova Natalia / Shutterstock / Fotodom

Состояние полости рта может быть тесно связано со здоровьем мозга. Ученые пришли к выводу, что потеря зубов, ухудшение жевательной функции и даже привычка есть в одиночестве могут повышать риск возрастного снижения памяти и деменции. Результаты обзора опубликованы в журнале Nutrients.

Исследователи проанализировали результаты многочисленных научных работ, посвященных связи между состоянием зубов, особенностями питания и изменениями головного мозга. Анализ показал, что потеря зубов влияет на мозг сразу несколькими путями. Из-за сложностей с пережевыванием пищи люди чаще отказываются от овощей, фруктов и других продуктов, богатых клетчаткой и витаминами, отдавая предпочтение более мягкой и менее полезной пище. Кроме того, уменьшается количество нервных сигналов, которые зубы и процесс жевания постоянно передают в мозг.

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По данным исследований, у людей с выраженной потерей зубов чаще обнаруживаются уменьшение объема гиппокампа и других областей мозга, отвечающих за память, а также изменения белого вещества. При этом подобные нарушения могут появляться еще до развития заметных когнитивных симптомов. Дополнительным фактором риска исследователи называют привычку есть в одиночестве, которая связана с более низким качеством питания и менее благоприятным состоянием некоторых участков мозга.

Авторы подчеркивают, что сохранение здоровья полости рта, полноценное питание и активная социальная жизнь могут стать важными направлениями профилактики возрастного ухудшения когнитивных функций.

Ранее ученые выяснили, что кратковременное ограничение калорий снижает воспаление при заболеваниях десен.

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