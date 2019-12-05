Власти рассказали об удручающем состоянии первичного звена здравоохранения

@RIAKremlinpool / Telegram

Первичное звено здравоохранения в России находится в удручающем состоянии. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа также доступна на YouTube-канале правительства России. Отрывок из интервью опубликован в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

По его словам, в небольших населенных пунктах России ситуация «очень сложная». «В сараях лечить людей невозможно», — заявил глава правительства.

Медведев отметил, что для решения этой проблемы нужно строить новые здания или хотя бы проводить капитальные ремонты, а также производить закупку нового оборудования. В ближайшие несколько лет на это потребуется около 550 миллиардов рублей.

«Главное — это интересы пациентов, остальное надо отодвинуть в сторону. Об этом было прямо сказано Минздраву», — заключил премьер-министр, комментирую ситуацию с увольнением врачей.

Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента. Глава кабмина признал, что в последние годы доходы россиян снижались, однако за девять месяцев 2019 года этот тренд изменился, и они начали расти.

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