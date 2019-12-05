Медведев лично повлиял на судьбу «Яндекса»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает регулирование «Яндекса» и других IT-компаний необходимым, но оно не должно быть «дурным». Трансляцию его разговора с представителями российских телеканалов ведет YouTube-канал «России 24».

«Я специально лично собирал совещание для того, чтобы сделать такой сбалансированный законопроект», — подчеркнул глава кабмина. По его словам, этот документ должен учесть интересы и государства, и бизнеса.

«Такие компании, по сути инфраструктурные в виртуальном мире, как «Яндекс», они у нас штучные и очень важные. Мы очень ценим то, чем они занимаются», — отметил Медведев.

Но несмотря на ценность и важность таких компаний, как «Яндекс», регулирование все равно должно быть, уверен премьер. «Поскольку наши друзья — и настоящие, и в кавычках, что называется — такое регулирование имеют. И нам оно необходимо, но оно не должно быть дурным», — заключил он.

Проект закона об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении иностранного владения ими был внесен в Госдуму в июле. Документ предусматривает, что владельцем такого ресурса может быть только российское юрлицо или гражданин России, а доля иностранного участия не должна превышать 20 процентов акций.

Однако 18 октября правительство предложило существенно изменить параметры ограничения. Теперь долю иностранного владения предлагается ограничить 50 процентами минус одна акция. Также планируется четко прописать критерии, которые позволяют отнести информационный ресурс к значимому.

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