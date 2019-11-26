Путин встретился с руководством «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что встречался с руководством и основными акционерами «Яндекса». Об этом он рассказал на форуме «Проектория», передает РИА Новости.

Глава государства пояснил, что встреча состоялась два дня назад. По его словам, у российской компании есть «интересные, масштабные проекты» вместе с иностранными партнерами. «Наше конкурентное преимущество — в математике», — подчеркнул Путин, добавив, что в России необходимо развивать технологии.

18 ноября «Яндекс» разработал новую структуру управления компанией. В частности, Сбербанк лишится «золотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному некоммерческому Фонду общественных интересов, созданному в Калининградской области.

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Предполагалось, что изменение структуры компании обезопасит ее от законопроекта о значимых интернет-ресурсах. В тот же день законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах отозвали для доработки.

По данным источника The Bell, новая структура «Яндекса» согласована с государственными органами на высшем уровне. Теперь она вынесена на утверждение акционеров, которые проголосуют 20 декабря. Для одобрения необходимы голоса 75 процентов голосующих акций.

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