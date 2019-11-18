Законопроект о значимых российских интернет-ресурсах доработают

Законопроект об ограничении иностранного владения в значимых информационных ресурсах отозван автором для доработки. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 18 ноября.

Депутат Антон Горелкин рассказал, что получил много отзывов на свою инициативу, некоторые показались ему полезными. «Эксперты и бизнес сгенерировали живые и проработанные идеи, которые я уже решил инсталлировать в законопроект», — сказа он.

Изменения парламентарий планирует ввести в ближайшее время.

Проект закона об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении иностранного владения ими был внесен в Госдуму в июле. К значимым ресурсам документом предлагается относить сайт или программу, которая позволяет владельцам бизнеса собирать данные о российских пользователях. Законопроект предусматривает, что владельцем такого ресурса может быть только российское юрлицо или гражданин России, а доля иностранного участия не должна превышать 20 процентов акций. В случае принятия закон, в частности, отразится на деятельности компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.

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