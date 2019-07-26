В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями

В Госдуму внесен законопроект об определении значимого информационного ресурса в рунете и условиях, которым он должен соответствовать. Автор — депутат от «Единой России», член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Под значимыми ресурсами Горелкин предложил понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают о них данные.

Законопроект также определяет иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры России. Предлагается ограничить их до уровня не более 20 процентов. Основным владельцем может быть только россиянин или российское юридическое лицо. Невыполнение этого требования будет караться запретом на рекламу ресурса и продажу рекламы на ресурсе.

Решение, является ли тот или иной сайт значимым, будет принимать правительственная комиссия при предложении Роскомнадзора. Ведомство будет формировать свои предложения на основании посещаемости, размещаемой информации и «ожидаемого эффекта для развития в России информационной и коммуникационной инфраструктуры».

Планируется создать два списка: перечень значимых ресурсов и перечень ресурсов, «владельцы которых не выполнят требования федерального закона». Оба будет вести Роскомнадзор и публиковать их на своем сайте.

При этом базы данных значимых сайтов должны будут находиться в России. В пояснительной записке указано, что это необходимо для защиты персональных данных россиян.

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