Роскомнадзор отчитал Ozon за утечку данных

Роскомнадзор потребует у интернет-магазина Ozon разъяснений по поводу утечки данных 450 тысяч пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

«Роскомнадзор выражает обеспокоенность действиями компании в ситуации, когда адреса электронных почт и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей оказались в открытом доступе», — заявил представитель ведомства. По его словам, тот факт, что интернет-магазин не предупредил об опасности вовремя, ставит под угрозу безопасность всех его пользователей.

В пресс-службе ведомства отметили, что такие данные, как адрес электронной почти и пароль, можно отнести к персональным, поскольку они обеспечивают доступ к аккаунту клиента, а также позволяют несанкционированно получать дополнительную информацию о нем и совершать от его имени различные действия.

Также в Роскомнадзоре напомнили, что работают над улучшением законов о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных. Изменения обяжут организации уведомлять ведомство об утечках. «Эти нормы призваны расширить права пользователей на получение информации о несанкционированном доступе третьих лиц к их персональным данным», — заявили в Роскомнадзоре.

Ранее 10 июля сайт, собирающий утечки данных, опубликовал базу из логинов и паролей более 450 тысяч пользователей Ozon. В интернет-магазине заявили, что мониторят подозрительные активности и знают об этой базе. Они уточнили, что сбросили утерянные пароли пользователей.

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