Глава Минкомсвязи призвал Госдуму «не перекручивать гайки»

Законопроект об определении значимых сайтов и ограничении в них иностранного владения направлен против «Яндекса» и Mail.ru Group, что ведет к риску ухода российских программистов за рубеж. Такое мнение выразил министр связи и массовых коммуникаций Константин Носков, передает «Интерфакс».

По мнению главы ведомства, законопроект фактически направлен против компаний, являющихся национальным достоянием России. Он отметил, что «Яндекс» и Mail.ru существуют благодаря тому, что «в свое время государство не закрутило гайки».

«Я убежден, что и сейчас эти гайки перекручивать не нужно. Я уже не говорю о том, что такие необдуманные и необсужденные инициативы, которые выливаются в публичную плоскость, негативно действуют на тысячи лучших российских программистов», — заявил Носков.

Министр подчеркнул, что внесенные в Госдуму поправки не обсуждались с бизнесом или с заинтересованным сообществом.

26 июля депутат от «Единой России», член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин внес в Госдуму законопроект об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении иностранного владения ими.

В документе пока не прописаны четкие критерии, по которым будут определять, является ли компания значимой. Указано, что решение будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

После публикации проекта Горелкин пояснил, что закон коснется в том числе российский компаний «Яндекс» и Mail.ru Group. Из-за этого акции «Яндекса» на американской бирже NASDAQ в ходе сессии 26 июля подешевели на 5,88 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!