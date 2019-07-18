Роскомнадзор потребовал от Google 700 тысяч рублей

Роскомнадзор оштрафовал Google за несоблюдение российских законов. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, сумма взыскания составила 700 тысяч рублей.

Сотрудники службы провели контрольные мероприятия и выяснили, что компания Google не выполнила требования по фильтрации поисковой выдачи. В выдаче по-прежнему можно найти ссылки на запрещенный на территории России контент.

Сообщается, что фильтрацию Google проводит выборочно: в выдаче сохранилось более трети ссылок, внесенных в реестр запрещенной информации.

В конце 2018 года Роскомнадзор оштрафовал компанию на полмиллиона рублей. Тогда глава службы Александр Жаров заявил, что ведомство намерено добиваться соблюдения российских законов. За месяц до этого в рамках официальной встречи представители Google заявили, что корпорация готова соблюдать законодательство России.

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