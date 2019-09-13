Google наказали рублем за нарушение российского закона

Компания Google выплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за нарушение правил фильтрации контента. Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

В поисковой выдаче Google сохранились ссылки на страницы, доступ к которым ограничен в России. Согласно правилам, поисковики обязаны исключать такие адреса из предлагаемых пользователям результатов.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что Google фильтрует результаты поиска выборочно. Выяснилось, что более трети страниц из реестра запрещенной информации были сохранены. О взыскании, наложенном на Google, стало известно летом 2019 года.

В конце 2018 года служба оштрафовала компанию на 500 тысяч рублей. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров уточнил, что ведомство будет добиваться соблюдения законов. при этом на личной встрече в ноябре 2018 года представитель Google заверил, что компания готова подчиняться российскому законодательству.

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