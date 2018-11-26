В России возбудили дело против Google

Управление Роскомнадзора возбудило административное дело в отношении корпорации Google. Об этом представители ведомства написали на официальной странице во «ВКонтакте».

По данным регулятора, компания не подключена к федеральной государственной информационной системе, что требуется в рамках российского законодательства, чтобы исключать ссылки на ресурсы с противоправной информацией из поисковой выдачи.

«Данный факт образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.40 КоАП РФ», — сообщили представители Роскомнадзора. Они также отметили, что размер штрафа для Google может составить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Рассмотрение дела в суде состоится в декабре 2018 года.

Ранее стало известно, что российские чиновники намерены увеличить размер штрафов для технологических компаний, которые работают на территории России и отказываются соблюдать требования местного законодательства. Новые поправки должны коснуться поисковых сервисов, мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!