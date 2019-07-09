Пиратские сайты захотели навсегда вычеркнуть из сети

Группа правообладателей обратилась к Роскомнадзору с предложением блокировать пиратские ресурсы целиком из поисковиков без обращения в суд. Как сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», они считают, что удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно.

Медиакомпании изложили свои предложения в письме замглаве Роскомнадзора Вадиму Субботину. Норму о досудебном удалении доменов из результатов поисковиков правообладатели хотят добавить в новые антипиратские поправки.

По данным издания, письмо подписали крупнейшие телехолдинги («Газпром-медиа», ВГТРК, «Национальная медиа группа», «Первый канал»), онлайн-кинотеатры (Start.ru и Ассоциация интернет-видео), а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). При этом представитель Роскомнадзора отказался прокомментировать эту информацию.

С ноября 2018 года в России действует антипиратский меморандум, который подписали крупнейшие российские интернет-компании и правообладатели. В его рамках обработано уже 170 тысяч ссылок на нелегальные ресурсы.

Согласно меморандуму, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки, на которых содержатся пиратские фильмы и сериалы, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи. В случае споров возможно привлечь представителей Роскомнадзора.

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