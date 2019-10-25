Глава «Яндекса» впервые отреагировал на законопроект о значимых ресурсах

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож предположил, что российские власти прислушались к мнению компании о законопроекте о значимых сайтах и ограничении иностранного владения. Первое публичное заявление на эту тему глава компании сделал во время пресс-конференции, передает Rambler News Service.

«Пока я могу сказать, что, кажется, некоторые наши аргументы услышали», — отметил он. При этом Волож подчеркнул, что в настоящее время невозможно точно сказать, как будет выглядеть итоговая версия законопроекта.

По словам гендиректора компании, «Яндекс» «незамедлительно высказался» против проекта закона в его первоначальном виде, и «Яндекс» поддержали многие представители государственных структур и индустрии. Волож заметил, что руководство «Яндекса» все еще участвует в обсуждении документа.

Он добавил, что «Яндекс» будет вносить изменения в корпоративную структуру только при получении соответствующего одобрения от совета директоров и акционеров.

26 июля депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект об определении «значимых информационных ресурсов» и ограничении иностранного владения ими. Горелкин пояснял, что закон коснется в том числе российских компаний «Яндекс» и Mail.ru Group.

В случае принятия проекта, признанные значимыми компании должны будут ограничить долю иностранного владения (напрямую физическими лицами или через зарубежные структуры) 20 процентами. При этом в документе первоначально не были прописаны четкие критерии, по которым будут определять, является ли компания значимой.

18 октября правительство предложило существенно изменить долю иностранного владения в проекте, доведя ее до 50 процентов минус одна акция, а также четко обозначить критерии, которые позволяют отнести информационный ресурс к значимому. В законопроекте говорится, что это решение будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора.

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