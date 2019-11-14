«Яндекс» нашел способ платить меньше налогов в бюджет России

Компания «Яндекс» через суд добилась снижения кадастровой стоимости в 1,7 раза бывшей гостиницы «Корстон», на месте которой планирует построить себе новую штаб-квартиру. Такой шаг позволит компании сэкономить на налогах более 30 миллионов рублей в год, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Московский «Корстон» оценили в три миллиарда рублей вместо прежних пяти. Если раньше «Яндексу» пришлось бы платить около 80 миллионов рублей налога в год, то теперь эта сумма составляет в среднем 48 миллионов. Пресс-служба организации отказалась комментировать РБК решение суда. В пресс-службе управления Росреестра по Москве изданию заявили, что выступали по делу не ответчиком, а заинтересованным лицом (в карточке дела управление названо административными ответчиком).

«Яндекс» купил здание «Корстон» вместе с земельным участком в декабре 2018-го за 145 миллионов долларов (9,3 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс. Маркет» арендовала 15 838 квадратных метров в торгово-деловом центре Lotte в Москве для своей новой штаб-квартиры, что стало крупнейшей сделкой на столичном рынке аренды офисов с начала 2019 года. Также зимой компания арендовала около 600 рабочих мест (3900 квадратных метров) в коворкинге Workki.

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