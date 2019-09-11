«Яндекс» поставил офисный рекорд

Компания «Яндекс. Маркет» арендовала 15 838 квадратных метров в торгово-деловом центре (ТДЦ) Lotte в Москве для своей новой штаб-квартиры. Сделка стала крупнейшей на столичном рынке офисной аренды с начала 2019 года. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Условия сделки стороны не разглашают, однако, по оценке опрошенных изданием экспертов, ставка аренды в Lotte может составлять 50 тысяч рублей за квадратный метр в год с учетом налогов и расходов на эксплуатацию. Соответственно, компания будет ежегодно платить за найм помещений 791,9 миллиона рублей.

Мультикомплекс ТДЦ Lotte находится в центре столицы на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. «Яндекс. Маркет» займет третий-шестой этажи в реконструированной части бывшего торгового центра и девятый этаж в 21-этажной башне. В будущем офисе компании пока проводятся ремонтные работы. До переезда в новый офис сотрудники «Яндекс. Маркет» продолжат работать в головном офисе «Яндекса» — здании бизнес-центра «Красная Роза».

Ранее в СМИ сообщалось о том, что «Яндекс» нашел себе место для строительства уже собственной штаб-квартиры: для этого была куплена московская гостиница «Корстон», которую компания планирует снести. Кроме того, зимой 2019 года компания арендовала около 600 рабочих мест (3900 квадратных метров) в коворкинге Workki на Зубовском бульваре.

«Яндекс. Маркет» разрабатывает сервисы в сфере электронной торговли. Компания занимается развитием одноименного сервиса сравнения цен, маркетплейса «Беру» и платформы для онлайн-покупок за рубежом Bringly.

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