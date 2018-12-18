«Яндекс» задумал дорогостоящий переезд

Российский интернет-гигант «Яндекс» подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для нового офиса в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на корпоративном сайте компании.

«Яндекс» планирует приобрести участок площадью около четырех гектаров на юго-западе столицы, на улице Косыгина, 15, где находится здание бывшей гостиницы «Орленок», уточняется в сообщении. Покупку предстоит согласовать с правительством Москвы. Сумма сделки составит 145 миллионов долларов (без учета НДС).

После закрытия сделки «Яндекс» намерен разработать проект новой штаб-квартиры. Предполагаемые параметры проекта и сроки его реализации пока не раскрываются.

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«Мы очень рады, что у Яндекса появится собственный дом практически в центре Москвы, по соседству с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров столицы, — приводятся в сообщении слова руководителя "Яндекса" Аркадия Воложа. — Мы уверены, что это поможет нам и дальше привлекать талантливых людей, развивать и масштабировать бизнес, создавать новые продукты и сервисы для наших пользователей».

На сегодняшний день в московских офисах «Яндекса» работают более шести тысяч сотрудников. Основная часть — в штаб-квартире в деловом квартале «Красная Роза» около станции метро «Парк культуры». Ещё 27 тысяч квадратных метров компания арендует в бизнес-центре «Аврора» около «Павелецкой». Соглашения об аренде обоих офисов истекают 31 декабря 2021 года.

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