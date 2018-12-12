«Яндекс» объяснил появление иностранных военных объектов на карте

«Яндекс» сообщил, что данные о местоположении военных объектов Турции и Израиля находятся в открытом доступе. Таким образом компания отреагировала на отчет американской некоммерческой организации Федерация американских ученых (FAS), в котором удивились появлению объектов на «Яндекс.Картах» и сочли это «рассекречиванием».

В частности, данные для изображения местности Израиля были взяты из официальных карт, опубликованных на государственном ресурсе.

«В странах, где мы развиваем свои сервисы, мы особенно внимательно следим за обновлением карт и соответствием требованиям местных регулирующих организаций. Объекты на спутниковых снимках размывают, чтобы было невозможно их рассмотреть. При этом информация о месте их расположения есть в открытом доступе, в том числе на других картах», — говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению автора отчета для FAS, «замыливание» объектов на картах Израиля и Турции прямо указывает на местоположение секретных военных объектов, а также баз НАТО. Кроме того, у специалиста возникли вопросы к качеству изображения карт Сирии.

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