На «Яндекс.Картах» случайно обнаружили огромного стрелка со стволом

Читатель паблика «Лентач» обнаружил на панораме сервиса «Яндекс.Карты» фигуру актера Идриса Эльбы из фильма «Темная башня». Скриншот опубликован в Twitter.

Как заметили пользователи, фигура актера намного выше обычного человека. Он стоит на фоне зданий комплекса «Москва-Сити».

«Пока не очень понятно, что он там делает», — отметил «Лентач».

В комментариях одни юзеры пошутили, что герой попал в Москву в качестве нелегала, а другие предположили, что, возможно, изображение — часть квеста с призами в виде бесплатных билетов в кино. При этом в данный момент фильм «Темная башня» не показывается ни в одном из московских кинотеатров.

Идрис Эльба сыграл в «Темной башне» Роланда Дискейна — последнего представителя ордена стрелков, который пытается остановить Человека в черном и спасти Темную Башню от разрушения.

В начале ноября фанаты «Звездных войн» обнаружили на картах Google знаменитый космический корабль Millennium Falcon, или «Сокол тысячелетия», появляющийся в нескольких фильмах франшизы. Модель корабля была спрятана рядом с гольф-клубом в 27 милях к юго-западу от Лондона.