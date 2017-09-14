СМИ узнали устаревшие карты Google на столе Ким Чен Ына

На столе у лидера КНДР Кима Чен Ына обнаружили изображения шестилетней давности из сервиса Google Earth, на которых он отмечает цели для ядерных ударов. Об этом сообщает The Independent.

Издание отмечает, что на снимках с выступления Кима на торжественном приеме для ученых, участвовавших в разработке водородного заряда, можно заметить карту авиабазы Андерсен (остров Гуам, США). Эти фотографии сделаны около шести лет назад или раньше.

Сотрудник центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Ник Хенсон (Nick Henson) рассказал, что Северная Корея в основном использует изображения карт из открытых источников, поскольку не имеет собственных спутников.

В конце августа сообщалось, что КНДР запустила снаряд в сторону Японии. Он пролетел над территорией страны и упал в океан, не причинив ущерба. Пользователей сети подобная оплошность позабавила: они начали смеяться над тем, что КНДР «промазала» по целой стране.