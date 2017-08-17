Силовые структуры
 

Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР

Перейти в «Мою Ленту»
Джеймс Мэттис
Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, если Северная Корея запустит ракету в направлении американской территории, то ситуация может перерасти в войну. Его слова приводит Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты «в считанные минуты» просчитают траекторию северокорейской ракеты, и если будет установлено, что она направлена на остров Гуам, то снаряд будет сбит.

КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Южная Корея прочертила для Северной «красную линию»
КНДР отвергла предложения Южной Кореи о переговорах
Трамп и Мун Чжэ Ин назвали КНДР растущей угрозой для большей части мира
Последние новости
Каталонские власти уточнили число жертв и пострадавших при теракте в Барселоне
Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР
Полиция Каталонии опровергла информацию о засевших в баре террористах
СМИ сообщили о наезде автомобиля на трех барселонских полицейских
Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне
СК проверит сообщения об искалечивших ребенка московских врачах  
Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников
Другие материалы рубрики
Силовые структуры16:5216 августа
Алексей Улюкаев

Два лимона, нефть, Гоа

За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
09:5515 августа

ФСБ задержала готовившего диверсии в Крыму агента СБУ

14:32Сегодня

Американским «Томагавкам» вернут способность атаковать корабли

00:3615 августа

Источник опроверг принадлежность найденного в Москве оружия террористам

Силовые структуры00:0115 августа

Битва за общак

Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
13:36Сегодня

В Москве задержали мужчину при попытке продать трех женщин за 250 тысяч рублей

18:2416 августа

Замглавы Специального летного отряда «Россия» арестован по делу о хищениях

18:1710 августа

СКР поспорил с Польшей о следах взрыва на крыле самолета Качиньского

Силовые структуры00:0112 августа

Чей ствол крепче

Зачем из пулемета делать автомат и карабин
16:2216 августа

Руководящий сотрудник военкомата Москвы осужден за получение 12 взяток

16:2716 августа

Убийцу автора фразы «Работайте, братья!» осудили на 17 лет

16:2710 августа

СМИ сообщили о задержании в Москве банды подростков-убийц

Россия
«Много говорят о неуважении больных»
Монолог сельского врача о суровых реалиях российской медицины
Самолет c отказавшими тормозами врезался в ограждение терминала во Внуково
Убойные шишки
Поход по грибы кончился жестокой расправой и рабством на марихуановой плантации
Два человека погибли при взрыве в Дагестане
Пьяный волгоградец пострелял из окна по шумным соседским детям
Жителя Крыма задержали в Домодедово за шутку о бомбе
Пьяный посетитель Калининградского зоопарка попытался украсть какаду
Все материалы
Мир
Удар по Испании: что известно о теракте в Барселоне
Жертвами атаки на фургоне стали 13 человек
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
СМИ сообщили о наезде автомобиля на трех барселонских полицейских
Задержаны двое подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
За пригоршню шишек
Марихуановые дельцы подмяли под себя целый город
Все материалы
Бывший СССР
На украинском сопле
Кто помог Ким Чен Ыну создать ракету для удара по США
Посол Польши предрек получение Белоруссией безвизового режима с ЕС
Правые со стволами
Пережившие Донбасс ветераны кошмарят украинских хуторян
В ДНР назвали направление возможного наступления украинской армии
Порошенко назначил ответственных за возвращение Крыма чиновников
Киев объявил в розыск через Интерпол 52 картины Симферопольского музея
Глава СБУ обвинил спецслужбы РФ в подготовке убийства «ярких» киевских политиков
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Австралия усилит регулирование криптовалют
Назван размер средней российской зарплаты
«Альфа Капитал» начала внутреннее расследование из-за письма о проблемных банках
Morgan Stanley сообщил о рекордных темпах роста мирового ВВП
Россия и Армения объединили свои платежные системы
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все материалы
Бизнес
Парить как кузнечики
История рождения и становления батутного центра в Туле
«Газпром» установил абсолютный рекорд суточного экспорта газа
Россельхознадзор запретил ввоз продукции четырех белорусских предприятий
Житель Тамбовской области передумал взыскивать с МТС 30 миллиардов рублей
Назван планируемый объем выпуска самолетов МС-21
В МТС прокомментировали намерение абонента взыскать 30 миллиардов рублей
Google купил белорусский стартап в сфере искусственного интеллекта
Все материалы
Силовые структуры
Алексей УлюкаевДва лимона, нефть, Гоа
За что судят бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Битва за общак
Кому из воров в законе достанется наследство Деда Хасана
Американским «Томагавкам» вернут способность атаковать корабли
В Москве задержали мужчину при попытке продать трех женщин за 250 тысяч рублей
Замглавы Специального летного отряда «Россия» арестован по делу о хищениях
Руководящий сотрудник военкомата Москвы осужден за получение 12 взяток
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
iPhone стал самым популярным в мире смартфоном
В США запустят воздушные шары с неуязвимыми бактериями
Пост главы НАСА предрекли стороннику колонизации Луны американцами
Открыт механизм синтеза грибных галлюциногенов
Все материалы
Спорт
Conor McGregor«Он огреб по полной, его самолюбие пострадало»
Конор Макгрегор — нытик и лжец?
Семерых фанатов ЦСКА на несколько лет отстранили от посещения стадионов
Лучший бомбардир команды Слуцкого выбыл на полгода
У боксера Дениса Лебедева умерла мать
ФИФА назвала имена претендентов на призы лучшему тренеру и футболисту года
СМИ сообщили о желании «Матч ТВ» получать деньги от клубов РФПЛ за анализ их игр
Объявлен размер призовых для участников группового этапа Лиги Европы
Все материалы
Культура
«Наркоманы и проститутки, где тут ваши амфетамины?»
Власти пытаются подчинить молодежь, срывая вечеринки и запрещая фестивали
Утратили Веру
Какими фильмами запомнится скончавшаяся 16 августа Вера Глаголева
«Америка, которую я полюбил»
5 важных старых книг: выбор Павла Басинского
Дориан Грей станет женщиной в новой экранизации романа Оскара Уайльда
Компьютер испортил арт-проект требованием интимных фото
Вновь обвиненный в мошенничестве шансонье Новиков обматерил журналистов
Схвативший Тейлор Свифт за ягодицы диджей посетовал на разрушенную карьеру
Все материалы
Интернет и СМИ
«Когда ты достаешь труп из ванны с формалином...»
Создатель «Мурзилки» о кровавых убийствах, цензуре и легализации марихуаны
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Просочившихся в рунет американских неонацистов заблокировали
Россиян предупредили об атаковавшем приложения по вызову такси вирусе
СМИ сообщили о пробах Меньшовой на место Малахова
Умный дозатор для мыла отказался обслуживать чернокожего
Все материалы
Ценности
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Рианна увековечила свой образ в носках
Burberry уменьшил сумки под размер покупателей
Incanto накормил сладостями полуголых моделей с оружием в руках
Hermes представил буковые лонгборды за три тысячи долларов
Французы провозгласили синий новым черным
Все материалы
Путешествия
«Нет запрета на секс до брака и развод»
Отчего ни одна свадьба на Крите не обходится без автоматов
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
В Крыму спасли потерявшего сознание от укуса шершня украинского туриста
Перечислены основные претензии туристов к отдыху в России
Пассажирка впала в кому и умерла на борту самолета Turkish Airlines
Более 800 россиян пожаловались на заражение вирусом Коксаки в Турции
Названы самые дешевые для туристов страны
Все материалы
Из жизни
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Во Флориде нашли двухголовую морскую черепаху
Потерянное обручальное кольцо нашлось на морковке 13 лет спустя
Американец пожаловался врачам на девятисантиметровый гвоздь в сердце
Австралийский Мельбурн признали лучшим городом мира
Все материалы
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
Самые продаваемые иномарки с пробегом
Какие иномарки пользуются наибольшим спросом на вторичке
Машины, которые не угонят
Какие машины не пользуются спросом у угонщиков
До сингулярности подбросишь?
Land Rover Discovery против двух крайностей: Audi Q7 и Mercedes G 350d
Немецкий проктолог выставил на продажу по-настоящему суровый Porsche 911
Китайцы совместили в одном кроссовере копии сразу четырх автомобилей
Министр экологии Германии поменяла «Теслу» на «Мерседес»
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы