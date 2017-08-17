Глава Пентагона указал на риск начала войны в случае запуска ракеты КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что, если Северная Корея запустит ракету в направлении американской территории, то ситуация может перерасти в войну. Его слова приводит Reuters.

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По его словам, Соединенные Штаты «в считанные минуты» просчитают траекторию северокорейской ракеты, и если будет установлено, что она направлена на остров Гуам, то снаряд будет сбит.

КНДР 8 августа объявила о готовности нанести ракетный удар по базе американских ВВС на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына военные запустят баллистическую ракету средней дальности «Хвасон-12», впервые испытанную 14 мая.

13 августа президент США Дональд Трамп сказал, что Вашингтон, наряду с дипломатическими и экономическими мерами, готов применить силу для ликвидации ядерной угрозы со стороны Северной Кореи. Два дня спустя Ким Чен Ын обещал повременить с ударом.