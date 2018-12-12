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«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты

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Израиль

Сотрудник Федерации американских ученых (FAS) нашел на «Яндекс.Картах» около 300 военных объектов Турции и Израиля, множество из которых являются секретными. Об этом сообщается в его отчете на сайте FAS .

Мэтт Корда (Matt Korda) обнаружил, что картографический сервис «замылил» некоторые участки на территории государств, таким образом обозначив точное местоположение военных объектов двух стран, а также военных баз НАТО. Их на картах как минимум две: союзное сухопутное командование в Измире и авиабаза Инджирлик, на которой размещен самый большой запас ядерных гравитационных бомб США B61 за пределами страны, отмечает исследователь.

Работник FAS обнаружил военные объекты, сопоставив их с изображениями с Google Earth. В отличие от российского сервиса, на американском они указаны не были. Речь идет о крупных аэродромах, портах, бункерах, хранилищах и казармах. В то же время специалист отмечает, что не нашел ни одного российского военного объекта, «замыленного» таким же образом, включая ядерные объекты, базы подводных лодок, авиабазы, стартовые площадки или военные базы в Восточной Европе, Центральной Азии или на Ближнем Востоке.

«Хотя ни один из постоянных военных объектов России в Сирии не был размыт, почти вся Сирия изображена в крайне низком разрешении, что делает практически невозможным использование "Яндекса" для анализа сирийских изображений», — заключает исследователь.

Он предположил, что размытия на картах могли появиться по требованию израильских и турецких военных, однако вместо того, чтобы скрывать объекты, «замыливание» только привлекает к ним внимание.

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