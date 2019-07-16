Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»

Сбербанк не намерен разрывать партнерские отношения с «Яндексом», объявил глава банка Герман Греф. По его словам, для этого нет оснований, передает РИА Новости.

«У нас очень добрые, партнерские отношения. Мы — партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» — поинтересовался он.

Ранее это подтвердил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. В комментарии на Facebook информацию о возможном разрыве отношений он назвал слухами.

Эти заявления прозвучали поле публикации в The Bell. В начале июля издание со ссылкой на источники сообщило, что компании могут разорвать отношения из-за того, как складывается их партнерство в онлайн-ритейле. Двое из пяти собеседников говорили, что Сбербанк и «Яндекс» уже год обсуждают «условия развода».

Издание перечислило несколько возможных причин конфликта. В частности, речь шла о том, что компании якобы не смогли договориться, как должна строиться разработка совместного продукта: Сбербанк хотел получить больше контроля в операционной деятельности, а «Яндекс» выступал против. Также источник упомянул недовольство Сбербанка тем фактом, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI.

Сбербанк и «Яндекс» создали совместное предприятие на базе «Яндекс. Маркета» в 2018 году, в рамках которого работает несколько проектов, включая маркетплейс «Беру». На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 миллиардов рублей, компаниям принадлежит по 45 процентов акций, оставшиеся 10 были зарезервированы под опционы для менеджеров. Греф тогда говорил, что стороны намерены построить «российский Amazon».

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