Медведев назвал главную задачу Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский должен противостоять оголтелому национализму в своей стране. Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам, которое транслируется на YouTube.

«Самое главное, и я об этом сказал сразу же после его избрания, чтобы у него хватило сил и духа, мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций, которые на Украине сформировались — в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах. А иными словами — противостоять такому оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с РФ», — заявил Медведев, отвечая на вопрос о своем отношении к Зеленскому.

По мнению российского премьера, Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам, о мире и возобновлении торгово-экономических отношений. Однако некоторые политические силы на Украине уже призывают идти на Майдан, выдвигают лозунги «ни пяди нашей земли». Это удавка, которую пытаются накинуть на Зеленского, чтобы он не посмел выйти за те границы, которые были очерчены его предшественником Петром Порошенко, заявил Медведев.

Порошенко же, по мнению главы российского правительства, не хотел никакого мира, а был представителем партии войны: она была нужна ему для удержания власти.

«В эту историю пытаются втянуть и Зеленского. Все зависит от него. У него высокий уровень поддержки населения, и он должен понимать свою ответственность перед Украиной», — заключил Медведев.

9 декабря в Париже должны состояться переговоры в «нормандском формате», в которых участвуют представители России, Украины, Германии и Франции. Встреча будет посящена урегулированию ситуации в Донбассе.

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