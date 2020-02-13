В России выделят деньги на зарубежные лекарства для тяжелобольных детей

Правительство России выделит дополнительные средства на закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин заседании правительства в четверг, 13 февраля, передает ТАСС.
Мишустин признал, что государство пока не может обеспечить всех детей с заболеваниями центральной нервной системы лекарствами российского производства. «Но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто — их жизнь, родители готовы буквально на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения законов. Здесь мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором», — отметил он.
По словам главы правительства, на приобретение лекарственных препаратов из-за границы для больных детей будет выделена необходимая сумма. Он также отметил, что проблема требует системного решения. В связи с этим Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой следить за потребностью в жизненно важных лекарствах и подчеркнул, что эту тему в числе приоритетных выделил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
27 января российский лидер поручил правительству до начала марта утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конце декабря 2019 года он подписал закон, который разрешает ввоз в страну таких медикаментов.
В 2019 году несколько россиянок были задержаны за покупку для своих детей «Фризиума» — незарегистрированного лекарства для лечения эпилепсии. В частности, в июле была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова. 15 августа задержали еще одну россиянку за покупку «Фризиума» для сына.