Подготовлен порядок ввоза незарегистрированных лекарств в Россию

Минздрав России подготовил проект постановления о порядке ввоза на территорию страны незарегистрированных лекарственных препаратов. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Соответствующий проект будет устанавливать правила ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, которые содержат наркотические средства и психотропные вещества, а также порядок их выдачи пациентам.
Ввоз лекарств будет осуществляться через федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод». Решение о необходимости применения таких препаратов будут принимать комиссии медицинских организаций. Затем заявка на покупку лекарств будет передаваться в Министерство промышленности и торговли и в Минздрав.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2020 года и будет действовать до 31 декабря 2023 года.
27 января президент России Владимир Путин поручил правительству до начала марта утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества. В конце декабря 2019 года он подписал закон, который разрешает ввоз в страну таких медикаментов.
В прошлом году несколько россиянок были задержаны за покупку для своих детей «Фризиума» — незарегистрированного лекарства для лечения эпилепсии. В июле была задержана за получение посылки с 400 таблетками Елена Боголюбова. 15 августа задержали еще одну россиянку за покупку «Фризиума» для сына.