Путин потребовал исключить перебои в поставках жизненно важных лекарств

В России необходимо создать единый сквозной регистр получателей льготных препаратов, чтобы избежать путаницы с закупками лекарств и исключить перебои жизненно важных лекарств. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию, трансляцию которого ведет в YouTube телеканал «Россия 24».
«Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки были фактически сорваны. Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров. Такие ситуации не должны больше повторяться», — предупредил президент. Он отметил, что создание специального регистра должно помочь избежать подобных ситуаций.
«Также принято решение о ввозе отдельных спецпрепаратов, которые пока не имеют разрешения. Прошу правительство отладить эту работу, чтобы не было ситуаций, когда нужные лекарства невозможно легально достать», — добавил Путин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о расширении списка лекарств, которые могут получить льготные категории граждан. Препараты для лечения сложных болезней «достаточно дорогие», но люди с редкими заболеваниями в них особенно нуждаются, подчеркнул глава правительства.