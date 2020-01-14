Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал представитель рекламной компании LBL, которая владеет конструкциями.

Трансляция пройдет на медиафасаде гостиницы «Космос», Центрального телеграфа, ТЦ «Ереван-Плаза», здании «Дома книги», кинотеатра «Октябрь» и дома №28 на Новом Арбате.

Ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) заявили, что в Москве обращение главы государства можно будет посмотреть в аэропортах, некоторых кафе и барах, в Адыгее — в поликлиниках и МФЦ, в Астрахани — в такси. В столичном метро пассажирам покажут ключевые цитаты из послания. Информационная медиаподдержка в Москве была организована по квоте социальной рекламы, ОНФ ни за что не платил.

Обращение Путина состоится 15 января в 12:00 по мск в выставочном зале «Манеж». В ходе него президент собирается затронуть в том числе тему обеднения населения.

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