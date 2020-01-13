«Единая Россия» обсудит реализацию послания Путина

«Единая Россия» обсудит реализацию послания президента Федеральному собранию на специальном расширенном заседании президиума генсовета партии 16 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Послание президента России Владимира Путина — не просто обращение к Федеральному собранию, а программа действий для всех ветвей и уровней российской власти, всех ответственных политических структур», — заявил секретаря генсовета единороссов Андрей Турчак.

По его словам, для реализации послания главы государства будут подключены региональные и муниципальные партийные организации.

В этом году послание президента Федеральному собранию состоится 15 января.

4 января Путин сообщил, что во время послания поднимет тему снижения реальных доходов россиян.

В ходе ежегодного выступления президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. В ходе послания в марте 2018 года глава государства впервые представил новейшее оружие России, в частности, ракетные комплексы «Сармат» и «Кинжал».

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