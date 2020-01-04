Раскрыты детали обращения Путина к Федеральному собранию

В Кремле раскрыли детали обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию. Об этом в субботу, 4 января, сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, оно состоится 15 января в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале «Манеж».

На мероприятии будут присутствовать члены обеих палат парламента, правительства, Конституционного суда, председатель Верховного суда, генеральный прокурор, глава Следственного комитета, председатель Центральной избирательной комиссии, руководитель Счетной палаты, члены Государственного совета России и лидеры основных конфессий.

Ранее Путин сообщил, что во время послания поднимет тему снижения реальных доходов россиян.

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