Путин поставил задачу депутатам на 2020 год

Улучшение бизнес-климата и создание действенных инструментов защиты инвестиций являются главными задачами законотворческой повестки 2020 года, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Федерального собрания. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 24 декабря.

Глава государства подчеркнул, что в следующем году депутатам необходимо серьезно пересмотреть и актуализировать правила и процедуры контрольно-надзорной деятельности «по модели регуляторной гильотины». По словам Путина, значимые для граждан, развития общества и бизнеса проекты необходимо открыто обсуждать, учитывая все мнения и нюансы.

Кроме того, российский лидер отметил конструктивную работу над законом о федеральном бюджете. Он рассказал, что парламентариям нужно было «с нуля» просмотреть все документы и принять «на ясном глазу» важные для страны решения. По словам Путина, в контроле принятых решение необходимо использовать обратную связь.

С ежегодным посланием к Федеральном собранию Путин обратится 15 января. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, предметная работа над содержанием послания только начинается.

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