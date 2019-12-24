Путин заявил о вооруженном лидерстве России впервые с советских времен

Россия впервые в истории опережает другие страны по уровню развития передовых вооружений, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник, 24 декабря. Его цитирует ТАСС.

Глава государства напомнил, что атомную бомбу создали США, средств доставки носителей ядерного оружия и стратегической авиации у Советского Союза тоже не было. «Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял», — сказал Путин.

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По его словам, в последнее время ситуация изменилась и сегодня Россия стала лидером, потому что ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия, а тем более — континентальной дальности.

Российский лидер также напомнил, что гиперзвуковые комплексы авиационного базирования «Кинжал» уже стоят на вооружении армии. В скором времени ракетные войска стратегического назначения получат гиперзвуковые комплексы «Авангард», уточнил он.

В ноябре Путин заявил, что российское оружие создается для защиты страны от возможных угроз.

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