Путин потребовал больше нового оружия

Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 22 ноября.

Он уточнил, что также должны быть расширена линейка роботов. По словам главы государства, госпрограмму вооружений до 2033 года нужно начать готовить уже в следующем году.

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Путин проинформировал, что к настоящему моменту доля современного оружия и техники в армии достигла 68 процентов. Многие образцы техники существенно превосходят зарубежные аналоги, подчеркнул он.

Накануне российский лидер рассказал, что в Северодвинске, где при взрыве 8 августа погибли люди, велась разработка не имеющего аналогов в мире оружия.

О существовании в РФ уникального вооружения Путин заявлял 6 ноября во время встречи с офицерами и прокурорами.

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