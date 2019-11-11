Путин объяснил сокращение расходов на оборону России

Россия прошла пик модернизации военной техники и дальше такой объем работ не требуется, заявил президент России Владимир Путин, комментируя снижение расходов на оборону. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК в понедельник, 11 ноября.

«Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся», — заверил он.

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6 ноября Путин заявил, что Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием. В октябре президент сообщил о разработке ударных комплексов, которые будут способны преодолеть любую систему противоракетной обороны.

По словам российского лидера, в прошлом году объем военных расходов составил 2,8 триллиона рублей, что составляет примерно 2,8 процента ВВП. По его словам, оборонный бюджет США существенно больше.

В августе 2017 года, анонсируя сокращение бюджетных расходов на оборону в 2018-м, Путин заверил, что это не скажется на планах по перевооружению армии и флота.

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