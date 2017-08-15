Путин пообещал сократить военные расходы без ущерба для перевооружения

Сокращение бюджетных расходов на оборону в 2018 году не скажется на планах по перевооружению армии и флота. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем думской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, передает РИА Новости.

«Значительная экономия бюджета на следующий год предусматривается, кстати говоря, за счет сокращения статей на оборону. Это не связано с сокращением наших планов по переоснащению армии и флота. Мы будем выполнять гособоронзаказ и будем делать новую программу», — сказал президент.

В декабре 2016 года замминистра обороны Татьяна Шевцова сообщила о сокращении бюджета военного ведомства в 2017 году на шесть процентов. По ее словам, сокращение затронуло не все направления. В частности, останутся защищенными денежное довольствие военнослужащих, оплата труда гражданского персонала, пособия, компенсации и военные пенсии.

Ранее, в сентябре 2016-го Минфин предложил в течение трех лет сократить военные расходы на шесть процентов по сравнению с текущим годом. Предлагаемое сокращение позволит в 2017 году сэкономить около 190 миллиардов рублей. Один процент из этих средств будет направлен на приоритетные программы и проекты. При этом социальные расходы сокращаться не будут.

Общие расходы на оборонные нужды (включая программу перевооружения) в 2017 году были сокращены на 27 процентов — до 2,84 триллиона рублей. На подобном уровне их планируется держать в течении 2018 и 2019 годов.