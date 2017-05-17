На совещании у Путина обсудят новую госпрограмму вооружений

Президент России Владимир Путин проведет в Сочи совещание по теме подготовки новой Государственной программы вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-20215). Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В обсуждении примут участие руководители Минобороны и предприятий оборонной промышленности.

Ранее, 16 мая, Путин запустил в Сочи очередную серию совещаний по оборонной тематике. Подобные масштабные сессии, обычно длительностью около недели, с 2013 года проводятся ежегодно. В них участвует высшее военное руководство страны и представители оборонно-промышленного комплекса. На совещаниях подробно анализируются ключевые проблемы военного строительства и оборонной промышленности, а также проверяются и утверждаются стратегические решения по их дальнейшему развитию.

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В марте 2017 года сообщалось, что в основу новой ГПВ-2025 лягут разработки и закупки интеллектуальных систем вооружения. Среди приоритетных направлений — средства воздушно-космической обороны, стратегические ядерные силы, системы связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотники, роботизированные комплексы, транспортная авиация и средства индивидуальной защиты военнослужащих. Также большое внимание уделяется развитию высокоточного оружия и способов борьбы с ним.

Объем средств на ГПВ-2025 уже четвертый год является предметом ожесточенной межведомственной полемики. Первоначально военные заявляли, что им требовалось 55 триллионов рублей, но ввиду предпринятых мер по экономии и унификации им удалось сократить бюджет до 30 триллионов. Но в феврале 2015 года источник в Военно-промышленной комиссии указал, что руководство страны не видит смысла в финансировании ГПВ-2025 на уровне выше, чем 70 процентов объема нынешней ГПВ-2020. Таким образом, был установлен потолок расходов в 14 триллионов рублей.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» написал о новом витке конфликта между Минобороны и Минфином на совещании у президента. Согласно информации издания, военное ведомство отстаивало объем финансирования в 22 триллиона рублей, а финансовое настаивало на 12 триллионах.