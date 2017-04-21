Шойгу раскрыл некоторые планы военного строительства до 2025 года

Минобороны готовит предложения в проект Государственной программы вооружения на 2018-2025 годы в части строительства объектов военной инфраструктуры. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Министр отметил, что в условиях бюджетных ограничений необходимо «выверенное планирование капитального строительства».

Материалы по теме Еще 30 триллионов этому столику! Военные хотят новый бюджет на перевооружение в полтора раза больше прежнего Выбор угроз Как должен выглядеть список приоритетов программы перевооружения

«Основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения группировки сил и средств ядерного сдерживания наземного, морского и воздушного базирования», — подчеркнул он, пояснив, что на этом направлении будут созданы 129 объектов и шесть аэродромов для Дальней авиации.

Всего, по его словам, планируется построить и ввести в эксплуатацию 1740 военных объектов (в том числе 33 аэродрома оперативно-тактической авиации), а также проложить 24 тысячи километров оптико-волоконных линий связи. Кроме того, будет проведена реконструкция причалов пунктов базирования ВМФ и баз развертывания ракетных комплексов «Бал», «Бастион» и «Искандер-М». В частности, будут введены в строй 1064 комплекта укрытий для техники.

Ранее, в марте, источник в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщал, что в основу новой ГПВ-2025 лягут разработки и серийные закупки интеллектуальных систем вооружения и военной техники. Предложения по программе должны быть подготовлены к лету 2017 года, чтобы утвердить их во втором полугодии.