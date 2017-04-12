На коллегии Минобороны обсудят новую госпрограмму вооружений

В Москве началась расширенная коллегия Минобороны, на которой будет рассматриваться подготовка новой Госпрограммы вооружений на период 2018-2025 годов (ГПВ-2025). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе военного ведомства.

ГПВ-2025, согласно распоряжению президента Владимира Путина, должна быть сверстана к лету 2017 года.

«С докладами предложений в проект программы выступят заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, а также главнокомандующие видами и командующие родами войск, руководители центральных органов военного управления», — пояснили в Минобороны.

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В работе Коллегии примет участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее, в марте 2017 года, источник в коллегии Военно-промышленной комиссии сообщал, что в основу новой ГПВ-2025 лягут разработки и серийные закупки интеллектуальных систем вооружения и военной техники. Среди приоритетных направлений обсуждается развитие средств воздушно-космической обороны, стратегических ядерных сил, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации и средств индивидуальной защиты военнослужащих. Также большое внимание уделено развитию высокоточного оружия и способов борьбы с ним.

Объем средств, которые будут выделены на ГПВ-2025, уже четвертый год является предметов ожесточенной межведомственной полемики. Первоначально военные заявляли, что их потребности составляли 55 триллионов рублей, но ввиду предпринятых мер по экономии и унификации их удалось сократить до 30 триллионов «с сохранением необходимых объемов оснащения».

В феврале 2015 года источник в Военно-промышленной комиссии указал, что руководство страны не видит смысла в финансировании ГПВ-2025 на уровне выше, чем 70 процентов объема нынешней ГПВ-2020. Таким образом, потолок расходов был установлен в 14 триллионов рублей.

В сентябре 2016 года «Коммерсантъ» написал о новом витке конфликта между Минобороны и Минфином на совещании у президента. Согласно информации издания, военное ведомство отстаивало объем финансирования в 22 триллиона рублей, а финансовое настаивало на 12 триллионах.