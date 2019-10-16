Путин внезапно собрал совещание с Шойгу и Чемезовым

Президент России Владимир Путин устроил в своей резиденции в Ново-Огарево совещание по теме финансового оздоровления предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщает «Интерфакс». Мероприятие не анонсировалось Кремлем, уточняют журналисты РИА Новости в своем Telegram-канале.

В совещании участвуют министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов, отмечается в публикации. Судя по фотографии, там также присутствуют первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, курирующий оборонку вице-премьер Юрий Борисов, помощник президента Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Путин отметил высокую закредитованность оборонных организаций, подчеркнув, что это мешает производству высокотехнологичной гражданской продукции. На нее, по словам президента, довольно высокий спрос — порядка 6-6,2 триллиона рублей. «И необходимо, чтобы большая часть этого спроса была удовлетворена именно отечественными производителями», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что предложения по улучшению финансового состояния предприятий ОПК должны быть ориентированы на диверсификацию их работы.

Путин не первый раз затрагивает тему диверсификации производства на предприятиях российской оборонки. Президент лично следит за тем, чтобы соответствующие организации, среди которых «Ростех» и другие госкорпорации, налаживали выпуск качественной гражданской продукции.

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