Кудрин ответил Шойгу по поводу оборонного бюждета

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал «разумными» расходы на оборону. Об этом он написал в своем Twitter, комментируя интервью министра Обороны Сергея Шойгу.

По его словам, президент Владимир Путин уже привел этот пункт бюджета к разумной величине. Кудрин также отметил, что для решения задач обороны дальше урезать финансирование не требуется. «Теперь цель — эффективность», — резюмировал он.

Ранее Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец» назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходах надуманными и сравнил такие утверждения со «стенаниями». Он также сказал, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

Кудрин неоднократно высказывался о необходимости сократить оборонные расходы. В октябре 2017 года он заявил, что российская экономика могла бы расти быстрее, если бы правительство в 2011-2017 годах не наращивало траты на оборону. По его мнению, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3 процента.

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