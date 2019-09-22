Шойгу оценил вероятность войны с Украиной

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Киев и Москва будут жить в мире и добрососедстве. Об этом он заявил в интервью газете «Московский комсомолец».

На вопрос, есть ли вероятность прямого военного столкновения между Украиной и Россией, глава Минобороны ответил, что даже не хочет об этом думать. Шойгу также выразил надежду, что украинское руководство сможет остановить экстремистов, призывающих к военному походу на Москву.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — сказал он.

Шойгу назвал украинцев братским народом и рассказал, что его родственники по линии матери родом с Украины, а сам он был крещен в одном из храмов Луганской области. «Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — добавил министр.

Ранее 22 сентября Шойгу заявил, что вера США в собственное силовое превосходство, которая может привести их к неразумным шагам, является главной угрозой для России и других стран. По его мнению, любое государство должно осознавать свою уязвимость и быть заинтересованным в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности.

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