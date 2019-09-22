В России допустили отмену обязательного призыва в армию

Обязательный призыв в Вооруженные силы России могут отменить. Об этом заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Шойгу, подобное развитие событий «в принципе возможно», однако сам он не считает такое решение правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — подчеркнул он.

Как пояснил министр, помимо действующих военнослужащих-профессионалов, в любом государстве должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого при наличии угрозы начала войны можно быстро усилить армию.

Кроме того, по мнению Шойгу, у тех, кто проходит службу по призыву, формируется ощущение причастности к защите своей страны. «А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет», — отметил он.

Ранее в сентябре Минобороны разработало поправки в положение о воинском учете, которые позволят военкоматам брать на учет юношей, живущих не по месту прописки. Ожидается, что такая мера искоренит основной способ уклонения от армии, а также облегчит поступление в военный вуз и на службу по контракту тем, у кого проблемы с регистрацией.

В мае правительственная комиссия одобрила инициативу увеличить штрафы за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины, а также за несвоевременное сообщение об изменении семейного статуса, места жительства, работы или учебы.

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