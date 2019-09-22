Шойгу назвал заявления о неподъемных расходах на оборону надуманными

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал заявления о неподъемных для бюджета оборонных расходов надуманными и предложил обсуждать «насущные вопросы и дела». Об этом он сказал в интервью «Московскому комсомольцу».

«Наши Вооруженные силы уже были сокращены почти в два раза. Нам предлагается руководствоваться некими размытыми критериями — много, необоснованно много, чрезмерно много. Но я не знаю таких единиц измерения!» — отметил Шойгу.

Он также вспомнил, что в 2012 году против тогдашнего главы Минобороны Анатолия Сердюкова офицерами было подано 124 тысячи судебных исков. 80 процентов из них, по словам Шойгу, были связаны «с задержкой денежного довольствия на срок от трех до пяти дней и более».

При этом министр подчеркнул, что экономией государственных средств нужно постоянно заниматься. Например, армия перестала шить парадно-выходную форму солдатам, потому что они наденут ее «в лучшем случае один раз». «Поэтому предлагаю обсуждать не надуманные общие тезисы, а конкретные и насущные вопросы и дела. Просто говорить "расходы на оборону избыточны" — следовать давно прошедшей моде», — заключил Шойгу.

О необходимости сократить оборонные расходы неоднократно высказывался глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. В октябре 2017 года он заявил, что российская экономика могла бы расти быстрее, если бы правительство в 2011-2017 годах не наращивало траты на оборону. По его мнению, такое перераспределение расходов ежегодно лишает экономику роста в 0,3 процента.

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