Российскому бюджету предрекли триллионные потери

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет страны с 2019 по 2021 годы рискует недополучить 1,3 триллиона рублей из-за госкомпаний, передает Rambler News Service.

По словам Кудрина, дивиденды, поступающие от госкомпаний, являются наиболее уязвимой составляющей доходной части бюджета страны.

Он напомнил, что власти запланировали поступления в размере 50 процентов от прибыли компаний. «Если следовать практике предыдущих лет, то мы можем недополучить за три года 1,3 триллиона рублей», — констатировал глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин дал интервью агентству Bloomberg, в котором представил пессимистичный прогноз по российской экономике. По его словам, в 2019 году рост ВВП будет ниже одного процента из-за санкций, девальвации рубля и повышения НДС.

Госдума 24 октября приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, профицит бюджета в 2019 году составит порядка двух триллионов рублей, а доходная часть — почти 20 триллионов.

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