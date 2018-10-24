Экономика
 
Последние новости
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
Россиян предупредили о новых поддельных купюрах
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
Поджегший оперативников москвич получил шесть лет колонии
Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю
Назван самый популярный в мире бренд одежды
Мужчина купил семь соток, объявил независимость и монархию
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Новости партнеров

Российскому бюджету предрекли триллионные потери

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бюджет страны с 2019 по 2021 годы рискует недополучить 1,3 триллиона рублей из-за госкомпаний, передает Rambler News Service.

По словам Кудрина, дивиденды, поступающие от госкомпаний, являются наиболее уязвимой составляющей доходной части бюджета страны.

Он напомнил, что власти запланировали поступления в размере 50 процентов от прибыли компаний. «Если следовать практике предыдущих лет, то мы можем недополучить за три года 1,3 триллиона рублей», — констатировал глава Счетной палаты.

Ранее Кудрин дал интервью агентству Bloomberg, в котором представил пессимистичный прогноз по российской экономике. По его словам, в 2019 году рост ВВП будет ниже одного процента из-за санкций, девальвации рубля и повышения НДС.

Госдума 24 октября приняла в первом чтении проект бюджета на ближайшие три года. Согласно документу, профицит бюджета в 2019 году составит порядка двух триллионов рублей, а доходная часть — почти 20 триллионов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кудрин сгустил тучи над российской экономикой
Российская экономика впала в спячку
Россия пообещала догнать Германию
Другие материалы рубрики
Экономика00:05Сегодня

Дави и тряси

Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
20:04Сегодня

«Роснефть» и Eni обсудили пути сотрудничества в условиях американских санкций

08:5123 октября

В «Докторской» колбасе не нашли кошек и бумагу

18:57Сегодня

Кудрин сгустил тучи над российской экономикой

Экономика16:5423 октября

Опт уходит в сеть

Маркетплейсы поторгуются с друзьями
04:4423 октября

Россиянам предрекли подорожание хлеба

13:48Сегодня

Раскрыты темпы роста пенсий россиян

16:27Сегодня

«Нафтогаз» вновь прикарманил миллионы «Газпрома»

Экономика00:0321 октября

Игра в танчики

Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
04:0323 октября

В Госдуме разъяснили идею забрать доход у самозанятых

11:39Сегодня

Россиян приучат к дешевому отечественному вину

12:46Сегодня

На Украине определили дальнейшую судьбу цен на газ

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Министр труда похвалился ростом зарплат и разгневал Матвиенко
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Вайнахам дадут пофантазировать в комиксах
Все материалы
Мир
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме
Разосланные в США бомбы оказались рабочими
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
План Пашиняна начали воплощать в жизнь
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин
Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Роснефть» и Eni обсудили пути сотрудничества в условиях американских санкций
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Кудрин сгустил тучи над российской экономикой
Российскому бюджету предрекли триллионные потери
Раскрыты темпы роста пенсий россиян
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД
К руководству Сочи пришли с обысками
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Обнаружен потопленный турками российский корабль
Россия построит сверхдальний подледный беспилотник
Пускам «Союзов» помешал российский закон
Гавайи начали уходить под воду
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Российские фанаты ответили на обвинения в разгроме римского метро
Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Уволенный «Спартаком» Каррера заговорил о любви к лжецам
Хоккеист принес команде победу после сольного прохода
Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Умер пародист Юрий Григорьев
В картине Марка Шагала обнаружили порнографию
«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Джонни Деппа
Лободу срочно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд
Назван самый популярный в мире бренд одежды
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Чукотка присоединилась к конкурсу «Великие имена России»
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Иван Ургант нашел именам Кокорина и Мамаева неожиданное применение
В Китае построят второй «Титаник»
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
Японцам заплатят за хороший сон
Столетнего старца арестовали за сексуальное преступление против долгожительницы
Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни
Все материалы
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
В Москве построят стеклянный мост
Названы сроки выселения «Дома-2»
Все материалы