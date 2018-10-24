Кудрин сгустил тучи над российской экономикой

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин дал свой прогноз по российской экономике в интервью Bloomberg. В частности, он считает, что экономический рост в России в 2019 году будет ниже одного процента.

«К сожалению, замедление роста будет более резким, чем ожидалось правительством», — констатировал Кудрин.

По его словам, этому поспособствуют западные санкции, девальвация рубля и повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов. В частности, глава Счетной палаты подчеркнул, что санкции стоят России примерно 0,5 процентного пункта относительно нынешнего прогноза по росту ВВП. В случае более жестких мер потери будут еще выше, считает Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что российскую экономику при таком раскладе не оживит даже резкое повышение цен на нефть, поскольку в условиях неопределенности энергетические компании предпочтут вложить средства в международные активы. «Пока климат пессимистичен», — констатировал он.

По мнению Кудрина, «нефтяная прибавка увеличит отток капитала, а не пойдет на внутреннее потребление».

Ранее Минэкономразвития оценивало темпы экономического роста в 2019 году на уровне 1,3 процента, а Центробанк на уровне 1,2–1,7 процента.

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