Путину показали МиГ-31 с «Кинжалом»

Президент России Владимир Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31, оснащенный гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 14 мая.

Также в ходе посещения экспозиции современной авиационной техники в летно-испытательном центре имени Чкалова в Ахтубинске президент ознакомился с истребителем пятого поколения Су-57. Шестерка таких машин сопровождала самолет главы государства на подлете к Ахтубинску.

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Также президенту представили модернизированный перехватчик МиГ-31БМ и корабельный истребитель МиГ-29К. Эта техника серийно поставляется Минобороны.

Путин прибыл в Астраханскую область в рамках майской серии оборонных совещаний.

Впервые гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» президент представил в ходе послания Федеральному собранию в марте прошлого года. По его словам, по техническим особенностям он не имеет аналогов в мире.

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